النائب علاء عابد: الدبلوماسية المصرية تعددت أدوارها فى عهد الرئيس السيسى

قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت أدوارها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وغيرها، وأصبحت لها العديد من الأدوار الإيجابية لدعم الدولة المصرية إقليمياً وعربياً وإفريقياً وأوروبياً وعالمياً، موجهاً كل التحية والتقدير لوزارة الخارجية بقيادة السفير سامح شكرى وزير الخارجية ولدبلوماسيي مصر بمختلف دول العالم.

وأشاد عابد، فى بيان له أصدره اليوم بمشاركة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة «ستراسبورج» ولقاءاته على هامش المشاركة في الجلسة بعدد من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية؛ والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، والليبراليين، واليمين واليسار والخضر.

كما أشاد النائب علاء عابد بما أكد عليه السفير بدر عبد العاطى على أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كل مجالات الاهتمام المشترك تحقيقًا للمصلحة المتبادلة وإلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أهمية مثل تلك العلاقات لدفع العلاقات الثنائية بين مصر ومختلف الدول الاوربية.

يذكر أن لقاءات السفير بدر عبد العاطى شملت كل من النائبة «إزابيل سانتوس» رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب «بيرنارد جوتا» نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب «منير ساتوري»، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة «راسا يوكنيافنشيني» نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب «جوا بيمينتا لوبيز» عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب «آدم كوسا» عضو لجنة التوظيف والشئون الاجتماعية، والنائب «ماركو زاني» رئيس مجموعة الهوية والديموقراطية بالبرلمان، والنائبة «تينيكا ستريك» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «آنا فوتيجا» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «أسيتا كانكو» عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

كما تناولت اللقاءات التداعيات الاقتصادية للازمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد.

كما تناولت اللقاءات عدد من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلًا عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة.