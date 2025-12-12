مباراة ألافيس تهدد مستقبل تشابي ألونسو في ريال مدريد

باتت مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام ديبورتيفو ألافيس، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، محطة حاسمة في مستقبل المدير الفني تشابي ألونسو، بعد تقارير صحفية أكدت أن إدارة النادي الملكي لم تعد راضية عن وضع الفريق في الدوري الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة «أس» الإسبانية، فقد اتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا مبدئيًا بإقالة ألونسو في حال تعرض الفريق للهزيمة أمام ألافيس في الجولة السابعة عشرة من الليجا، معتبرة أن أي تعثر جديد سيضاعف مخاطر فقدان المنافسة على استعادة اللقب المحلي.

وترى إدارة النادي أن خسارة المباراة المقبلة ستجعل موقف الفريق أكثر تعقيدًا، خاصة بعد السقوط الأخير أمام سيلتا فيجو بهدفين دون رد، في مباراة أثارت الكثير من الجدل حول أداء اللاعبين واختيارات الجهاز الفني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ40 نقطة، مما يجعل الفريق بحاجة ماسّة للفوز للحفاظ على فرصته في ملاحقة غريمه التقليدي.

وترى الإدارة أن استمرار النتائج المتذبذبة بات يهدد موسم النادي مبكرًا، وأن الإقالة ستكون خيارًا مطروحًا بقوة إذا لم ينجح ألونسو في الخروج من مباراة ألافيس بثلاث نقاط.

وبذلك، تتحول المواجهة المقبلة إلى «مباراة مصير» للمدير الفني، الذي يعيش واحدة من أصعب فتراته منذ توليه قيادة الفريق، وسط ضغوط جماهيرية متزايدة وتوقعات بمستقبل قد يتغيّر خلال أيام.