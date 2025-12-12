يتجه الأنظار غدًا إلى ملعب أنفيلد، الذى يستعد لاستضافة مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول وبرايتون في الخامسة مساء السبت، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في ظل أجواء مشحونة داخل النادي الأحمر بسبب أزمة محمد صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت.

ويدخل ليفربول المباراة وسط سلسلة من النتائج المهزوزة، حيث جمع الفريق 23 نقطة فقط بعد مرور 15 جولة، واستقبلت شباكه 24 هدفًا، في أسوأ حصيلة لبطل مدافع عن لقبه منذ موسم ليستر سيتي 2016-2017. ويُضاف إلى ذلك تراجع المستوى الدفاعي، إذ تلقى الفريق 48 هدفًا خلال عام 2025، في رقم غير معتاد لقلعة أنفيلد التي لم تتجاوز حاجز الخمسين هدفًا في عام ميلادي سوى مرتين فقط خلال العقد الأخير.

وفي الوقت الذى يعاني فيه ليفربول من تراجع نتائجه واحتلاله المركز العاشر بفارق عشر نقاط عن المتصدر، يدخل برايتون المباراة بثقة كبيرة، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على الريدز بنتيجة 3-2 في المواجهة السابقة بينهما، ويسعى لصناعة التاريخ بتحقيق فوزه الثاني على التوالي في أنفيلد للمرة الأولى.

وفى ظل التوتر الدائر حول مستقبل محمد صلاح، كشف آرني سلوت عن تفاصيل جديدة تخص النجم المصري قبل المباراة. وأكد المدرب الهولندي أن مواجهة برايتون ستكون الأخيرة لصلاح قبل انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، موضحًا أنه عقد جلسة خاصة مع اللاعب لحسم بعض الملفات المتعلقة بموقفه داخل الفريق.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: «تحدثت مطولًا مع محمد صلاح اليوم، وما جرى في هذه الجلسة هو ما سيحدد موقفه في لقاء برايتون». وأضاف أنه يفضل من الآن فصاعدًا مناقشة أي أمر يخص صلاح في حضوره وليس عبر الإعلام.

كما أشار سلوت إلى أن محادثات تمت بين اللاعب وإدارة النادي خلال الأيام الماضية بعد مباراة سندرلاند، وأن قرار استبعاده من مواجهة إنتر في دوري الأبطال جاء بتنسيق مشترك بينه وبين الإدارة، رغم تأكيده أن القرار الفني النهائي يظل مسؤولية المدرب.

ورفض ربط نتائج الفريق الأخيرة بجلوس صلاح على دكة البدلاء، مؤكدًا أن ليفربول حقق العديد من الانتصارات الكبيرة بوجود النجم المصري داخل المستطيل الأخضر.

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على رغبته في استمرار صلاح داخل النادي: «لا يوجد أي سبب يجعلني أتمنى رحيله.. لقد فزنا بالكثير بوجوده، وما زلت أراه جزءًا مهمًا من مشروع الفريق».