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مصر
خطة بـ«الأوقاف» لتكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد
رئيس «حدائق الحيوان» لـ«أ ش أ»: 49 ألف زائر لحديقة الجيزة في ثالث أيام عيد الأضحى
عضو بلجنة الإسكان بالشيوخ يدعو لوضع خطة تسويقية متكاملة لمسار العائلة المقدسة
المتعجلون من حجاج برنامج «ضيوف خادم الحرمين الشريفين» يغادرون مشعر منى
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حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مكة المكرمة
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتحايل على ملف الهدنة بإطالة أمد المشاورات
صحيفة: الكويت استوردت بأكثر من نصف مليار دولار طعاما للحيوانات في 7 سنوات
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سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر
الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر
الفيش منتقدا برشلونة: أصبح لا يهتم بالذين صنعوا تاريخا للنادي
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6 أفلام تستعد للالتحاق بموسم الصيف بعد فشل عرضها بموسم الأضحى
أكرم حسني يطرح فيديو كليب «يا عم صيف»
مهرجان كان السينمائي يدعو للإفراج الفوري عن ثلاثة مخرجين إيرانيين
مسارح الدولة كامل العدد في العيد
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بينها أحد أغلى يخوت العالم.. عبور 68 سفينة المجرى الملاحي بقناة السويس
هبوط سعر النفط بسبب مخاوف الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيدــ19
تجار ذهب: تأثير محدود على الأسعار محليًا بعد قرار الهند تقليص وارداتها من المعدن الأصفر
حوادث وقضايا
انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة بالشرقية
مزاح على مقهى يتحول لمشاجرة بالبنادق الآلية في سوهاج
مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 في حادثي سير على الطرق المؤدية لمطروح
وفاة طفل غرقا في بحر سليمان بالبحيرة
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