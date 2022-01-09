مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، وأصيب 5 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الأحد؛ جراء حادث تصادم تروسيكل بآخر في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل في تروسيكل آخر، ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ط، وبالفحص تبين وفاة "محمود أ. م" 50 سنة، وإصابة كل من "أيمن م. ا. ز 29 سنة كدمات وسحجات بالجسم، ونهى م. أ 16 سنة، كدمات وسحجات بالجسم ومحمد س. ب، 32 سنة، وحسناء م. ا 17 سنة كدمات وسحجات بالجسم والسيد م. ا" 8 سنوات كدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم يقيمون بأبو المطامير.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو المطامير والمصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.