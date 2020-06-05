 ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني شرق أوكرانيا إلى 31 - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني شرق أوكرانيا إلى 31

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 8:11 م
أعلنت سلطة الدفاع المدني الأوكرانية اليوم الإثنين العثور على عدد من الجثث تحت أنقاض مبنى سكني أصابه هجوم صاروخي روسي في بلدة تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وذكرت سلطة الدفاع المدني أنه تم العثور على 31 جثة، بينما تم إخراج تسعة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض.

وأشارت سلطة الدفاع المدني إلى أنه لا يزال من غير المعروف عدد الأشخاص المفقودين في ظل استمرار عمليات الإنقاذ. 

وتتهم أوكرانيا روسيا باستهداف المدنيين، ولكن موسكو تزعم أن الضربة الصاروخية دمرت هدفا عسكريا.

وتقول روسيا إن المبنى المستهدف هو عبارة عن مهجع تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية.

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