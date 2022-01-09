نوتينجهام يضم موهبة ليفربول بعقد لمدة أربعة أعوام

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حسم نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع نيكو وليامز من ليفربول، بعقد لمدة أربعة أعوام.

وينضم لاعب الظهير الأيمن الويلزي الدولي إلى نوتينجهام في صفقة قيمتها نحو 17 مليون جنيه إسترليني (20.3 مليون دولار).

وأصبح وليامز سادس صفقة لنوتينجهام الذي يتأهب لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض وليامز 33 مباراة مع ليفربول، والذي شهد صعود اللاعب من قطاع الفئات العمرية به. ومن بين تلك المباريات، ثلاث مباريات في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وقضى وليامز النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق فولهام، وساعد الفريق في حسم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، المسابقة التي سسيتواجد فيها أيضا حيث صعد نوتينجهام للمرة الأولى خلال 23 عاما.

وقال وليامز في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"أنا متحمس حقا إزاء الانضمام إلى نوتينجهام ومساعدة هذا النادي الكبير في التقدم إلى الأمام في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأضاف :"فورست ناد يتمتع بتاريخ مذهل كما أن استاد /سيتي جراوند/ يحظى بمكانة خاصة، ولا أطيق انتظار خوض هذه التجربة."

وحسم نوتينجهام تعاقده بالفعل أيضا مع تايو أوونيي ودين هندرسون وجيوليان بيانكون وموسى نياخات وعمر ريتشاردز.