حذرت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، البلاد من تعرض البلاد لموجة حارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، منوهة أنها مستمرة حتى أيام الأحد والاثنين.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن الحرارة ترتفع بشكل كبير يوم الخميس، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 37 إلى 38.

ولفتت إلى أن العظمى على جنوب الصعيد تصل إلى 44 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 33 إلى 35، وعلى البحر الأحمر ما بين 39 إلى 40.

وقالت إن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وخاصة أن قيم الحرارة المحسوسة ترتفع بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 مع نسب الرطوبة المرتفعة.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال فترة الظهيرة من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا، وارتداء غطاء واق للرأس، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل.