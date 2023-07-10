إصابة شقيقين سقط عليهما سقف غرفة بعقار سكني في المنصورة

أصيب شقيقان بجروح وكسور وذلك إثر سقوط سقف غرفة بأعلي عقار مكون من 6 طوابق بشارع الشكة الجديدة بمدينة المنصورة وجرى استخراج المصابين بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخلاء المبني وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب المنصورة محافظة الدقهلية.



كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سقف غرفة اعلى سطح عقار كانن بشارع السكة الجديدة.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ ومسئولى حي غرب المنصورة وجرى عمل كردون أمنى حول العقار.



وبالفحص تبين أن العقار مكون من أرضى وستة طوابق على مساحة ٧٠ متر تقريباً، مأهول بالسكان عدا الطابق السادس ملك "وصفى بركات زكى"، وسقوط سقف غرفة أعلی سطح العقار على مساحة 4 متر فى 4 متر تقريباً " استئجار كلًا من: هاني حسن أحمد حسن 49 عامًا، نقاش مما أدي إلى سقوط جزء من سقف غرفة بالطابق السادس على مساحة " 3 متر × 4 متر تقريباً " والمتواجدة أسفل الغرفة الأولى.



وتسبب الحادث في إصابة كلا من "مستأجر الغرفة"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقة "تامر "48 عامًا، عامل، بجرح قطعي بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية من الغرفة ونقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبسؤال المصابين في محضر الشرطة، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال مندوب غرفة الأزمات والكوارث بحي غرب المنصورة، علل سبب ذلك لقدم العقار، موضحا أنه جار عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما أوصى بإخلاء الطابق الخامس.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6411 لسنة 2023 إداري قسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.