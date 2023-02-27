إزالة 6 حالات تعد على أراضي أملاك ري وأراض زراعية بالبداري في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ إزالة 6 حالات تعد على اراضى أملاك ري وأراض زراعية بمركز البداري وذلك خلال يوم واحد.

وتمت الحملة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز البداري بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من إزالة 4 حالات تعد على أرض ملك الري بمساحة 75 مترا مربعا وإزالة 2 حالة تعد لمباني على أرض زراعية بمساحة 350 مترا مربعا وذلك خلال حملة مكبرة بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.