مسئولون: بدء تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16 الشهر المقبل

قال مسئولون يشاركون في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، إن تحالفا يضم 11 دولة سيبدأ تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" المقاتلة الشهر المقبل في الدنمارك، وإن مركزا للتدريب سيُقام في رومانيا.

وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء الناتو، جهودا دولية لتدريب طيارين وفريق دعم وصيانة للطائرات والتمكن في نهاية المطاف من توريد طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، للصحفيين بعد مراسم التوقيع: "نأمل أن نتمكن من رؤية نتائج في بداية العام المقبل".

وحتى الآن، لم تلتزم أي دولة بإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، على الرغم من أن بولندا وسلوفاكيا قدمتا 27 طائرة من طراز "ميج-29" ‬لتكملة أسطول الطائرات المقاتلة الأوكرانية.