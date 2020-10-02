 إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:04 ص
وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الشلال بأسوان، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الشلا، مما أسفر عن إصابة 21 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

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