 وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تدمر طائرات مسيرة استهدفت كييف - بوابة الشروق
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وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تدمر طائرات مسيرة استهدفت كييف

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 10:29 ص

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة طراز شاهد، إيرانية الصنع، على العاصمة الأوكرانية ليلة 11 يوليو الجاري.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرهي بوبكو إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع أهداف العدو، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف بوبكو أن "الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع انطلقت من الاتجاه الجنوبي، على الأرجح من منطقة كراسنودار كراي الروسية".

وقال بوبكو: "دمرت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع الأهداف الجوية التي كانت تحلق باتجاه كييف."

وكانت صافرات الإنذار دوت في أنحاء أوكرانيا ليلة الإثنين/الثلاثاء، بسبب هجوم روسي آخر بالصواريخ والطائرات المسيرة.


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