أيسلندا تشهد ثورانا بركانيا بالقرب من مطارها الدولي الرئيسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أيسلندا ثورانا بركانيا مذهلا وقع بالقرب من المطار الدولي الرئيسي في البلاد، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وبدأ الثوران البركاني في وقت متأخر بعد ظهر أمس الاثنين، في نفس شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، والتي كانت قد شهدت اندفاع الحمم الفقاعية والاندفاعية باتجاه سطح الأرض خلال العامين الماضيين.

ومن غير الواضح إلى متى سيكون المشهد الطبيعي المتجدد مرئيا. ولن تحدث اضطرابات في الحركة الجوية، بحسب ما قالته الحكومة الأيسلندية.

وبدأ ثوران البركان عند حوالي الساعة 0440 مساء (1640 بتوقيت جرينتش) شمال غرب جبل ليتلي هرتور مباشرة، في شبه جزيرة ريكيانيس ذات الكثافة السكانية المنخفضة، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية.

وانفتح شق بطول 900 متر، حيث تتدفق الحمم البركانية بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه خلال الثورانات السابقة التي شهدتها المنطقة.

وأظهرت لقطات حية من المنطقة أعمدة دخان كثيفة تتكون فوق الحمم الحمراء المتوهجة.