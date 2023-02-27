مصرع طفلين غرقا في بورسعيد وجارِ البحث عن آخرين

شهد شاطئ محافظة بورسعيد مصرع طفلين؛ وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، ووجود منطقة دوامات وتيارات مائية بغرب بورسعيد.

تمكنت إدارة المسطحات والإنقاذ النهري والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة محمد سامي سلامة مندور، 15 سنة، حيث تم العثور على جثته بمنطقة الحاجز الصخري الشرقي لممر المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ولحين التصريح بدفن الجثة، وجارِ البحث عن جثة الطفل محمد أحمد، 15 سنة، من قرية البصراط المنزلة محافظة الدقهلية.

وقال إيهاب شطا، مدير إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، إن المنقذين تمكنوا من انقاذ 5 شباب أخذتهم موجه عالية بمنطقة بحر شاطئ حي المناخ، وبعد أن تم إفاقتهم، أكدوا وجود اثنان آخران في البحر.

وأوضح أننا في وقت النوة البحرية تم الالتزام بالتعليمات ورفع الرايات السوداء، موضحا أنه يتم تحذير المصطافين بمعرفة المنقذين ومتابعتهم لمنعهم من دخول داخل البحر بغاطس غارق.

على جانب آخر، تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع الطفل محمد الشربيني، وعمرة سنة غرقا بترعة سهل الطينة بشرق بورسعيد، وذلك بعد أن غافل والدته للهو بمياه الترعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مدينة بورفؤاد، تحت تصرف النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات حول ملابسات الواقعة، لبيان هل هناك شبة جنائية وراء الواقعة من عدمه، ولحين التصريح بدفن الجثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول مدينة بورفؤاد.