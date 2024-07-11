محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد المتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين المحور المروري المهم، والذي يسهم في تيسير الحركة المرورية، فضلًا عن كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وشهد "الجندي"، اليوم الخميس، أعمال رش طبقة "MCO" لطريق الكورنيش، بداية من كوبري المنحنى حتى كوبري النجاري أمام مصنع الغزل على بحر الملاح.

وأوضح المحافظ، أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وأضاف أن خلق هذا المتنفس للمواطنين بالمحلة حلم طال انتظاره؛ نظراً لموقع مدينة المحلة الفريد، وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.