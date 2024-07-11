مقتل جندي إسرائيلي بمعارك وسط قطاع غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جنديا قتل خلال المعارك الدائرة في وسط قطاع غزة.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الإذاعة العبرية، قولها إن الجندي القتيل يتبع الكتيبة 931 في لواء ناحال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك في مدينة غزة.

وأضاف في بيان أن «الرائد تل لاهات (21 عاما) من منطقة كفار سابا مقاتل في وحدة ماجلان تشكيل كوماندوز»، مشيرا إلى أنه قتل في التاسع من يوليو 2024 في معركة بغزة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، ممن سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 681 قتيلا، بينهم 328 منذ بدء الغزو البري للقطاع.