ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على كندا اعتبارا من أول أغسطس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيجري فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا اعتباراً من أول أغسطس/آب.

وقال ترامب في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نشرها على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "اعتبارا من أول أغسطس 2025، سنفرض على كندا رسوم جمركية بنسبة 35% على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، بمعزل عن جميع الرسوم القطاعية".

وتابع ترامب: "إذا قررتم لأي سبب زيادة رسومكم الجمركية، فسيتم إضافة أي رقم زيادة تختارونه إلى نسبة 35% التي نفرضها".

وفي الرسالة المكونة من صفحة واحدة، اتهم الرئيس الأمريكي كندا مرة أخرى بالفشل في وقف تدفق مخدر الفنتانيل الأفيوني إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن البيانات تظهر أن كمية هامشية فقط من هذا المخدر الاصطناعي تأتي إلى البلاد من جارتها الشمالية.

وقال ترامب:"يجب أن أذكر أن تدفق الفنتانيل ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه مع كندا، والتي لديها العديد من السياسات والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، والتي تسبب عجزا تجاريا لايمكن تحمله ضد الولايات المتحدة".

وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد الشريك التجاري الأهم لكندا.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أرسل ترامب رسائل إلى مجموعة من الدول، بما في ذلك حليفتان رئيسيتان هما اليابان وكوريا الجنوبية، يبلغهم فيها بتوقع رسوم جمركية أعلى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

وقد بدأ ترامب في طرح قواعد رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين، عندما مدد أيضا وقفا لمدة 90 يوما لرسومه الجمركية "المتبادلة" التي أعلن عنها لأول مرة في 2 أبريل.