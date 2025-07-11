 زيلينسكي يؤكد الاستئناف المخطط له لتسليم شحنات الأسلحة الأمريكية - بوابة الشروق
الجمعة 11 يوليه 2025 11:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يؤكد الاستئناف المخطط له لتسليم شحنات الأسلحة الأمريكية

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:56 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى وعودا بشحنات أسلحة جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة بتقنية الفيديو اليوم الجمعة: "بحسب جميع التقارير، فقد تم استئناف شحنات الأسلحة (التي كانت معلقة)".

ومن المقرر عقد محادثات بشأن الدعم العسكري الأسبوع المقبل مع المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج وآخرين.

وأضاف زيلينسكي: "نحن أيضا بصدد الإعداد لشحنات أسلحة أوروبية جديدة"، مضيفا أنه يتوقع أيضا "خطوات قوية" بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي تعليقا جزئيا على شحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل لأوكرانيا.

 

 

 


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