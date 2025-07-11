ماذا قال مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية أمام مجلس الوحدة الاقتصادية؟

ترأس السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة الوزارية 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.

وعبر عدوي، في كلمته، عن حرص السودان على المشاركة في اجتماعات أعمال الدورة 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري، مؤكدا مواصلة أعمالها وإنجازاتها منذ إنطلاقها في ديسمبر الماضي، برئاسة متميزة وحكيمة ممثلة في جمهورية جزر القمر، وتضافر للجهود الخيرة من كافة الدول العربية الشقيقة أعضاء المجلس.

ونقل السفير عدوي شكر وتقدير السودان لمصر قيادة وحكومة وشعباً، على الدعم الكبير والتسهيلات المقدرة لتعزيز عمل مجلس الوحدة الاقتصادية ومشاركة الدول الأعضاء بفاعلية تسهم في تحقيق الهدف نحو ترقية العمل العربي المشترك وإسهاماته داخل وخارج الإقليم.

وأشاد عدوي بجهود الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وطاقم الأمانة العامة، في تعزيز انفتاح المجلس على شتى الفرص وتحقيق مزيد من الكسب في تعزيز أدواره كبيت خبرة عربي يعتمد على قواعد التمويل الذاتي في تمويل موازنته، مشددا على أن استمرارية عمل المجلس وإيمان وقناعة الدول بدوره وحتمية استمراره بات أمر لا يحتمل المزيد من الإنتظار لترجمته لواقع عملي.

* دعم آليات عمل المجلس ومساعي تطويره

وأكد السفير على ضرورة تعزيز العمل الجماعي وتركيزه على دعم آليات عمل المجلس ومساعي تطويره ومواكبته وتأمين إعادة تموضعه ليتبؤ موقعه الطبيعي في مقدمة مؤسسات العمل العربي المشترك، مجددا حرص السودان على تعزيز قدرة المجلس وإضطلاعه بأدوراه عبر قيام السودان بسداد مساهمته في ميزانية المجلس.

وعبر عن رضا السودان لمستوى التحضيرات وجدول أعمال الدورة، مشيدا بجهود الأمانة العامة للمجلس ولجنة نواب المندوبين الدائمين في التحضير وإدراج موضوعات نوعية وهامة، تعزز من نشاط المجلس في مجالات التدريب والبحوث الاقتصادية، مؤكدا دعم السودان الكامل لكافة مساعي إعادة تأهيل مركز التدريب، ومتابعة عمل الإتحادات النوعية المتخصصة والشركات العربية وضمان إلتزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة من المجالس الوزارية، لتتماشى مع الأهداف المرحلية والتوجهات المستقبلية العربية.



* تحقيق التكامل الاقتصادي العربي

وجدد السفير عدوي التأكيد على رؤية السودان في أن المجلس يتميز بما لايتميز به الآخرون من فرص وقدرات للتشبيك مع القطاع الخاص العربي من واقع ركائزه الأساسية ممثلة في الإتحادات والشركات، وإمكانية أن يمضي المجلس بآلياته بعيداً في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيداً بالتطور الملحوظ في عمل اللجان لاسيما المرتبطة بالإتحادات النوعية وآلية تنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية، وطرح قضايا ملحة كالتنمية المستدامة ومتطلباتها من حيث التنمية المجتمعية، والتحديات التي تواجه التجارة البينية، ودعم إرساء الاقتصاد الأخضر كسند رئيس للنشاط الاقتصادي العربي بما يعزز الإسهام في مخاطبة قضايا الإضطراب العالمي في سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

واستعرض السفير عدوي الأوضاع في البلاد والأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مؤكدا إصرار ميليشيا الدعم السريع الإرهابية على تدمير البنية التحتية لاسيما الاقتصادية، التي دوماً حرص السودان على تسخيرها في خدمة محيطه العربي والإقليمي، مشددا على أن السودان بفضل الإلتفاف الشعبي حول مؤسسات الدولة الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة قد تمكن من إجتياز كافة المراحل الحرجة في دفاعه عن أمنه القومي وسلامته الإقليمية، وبات يستشرف مع أشقاءه العرب مرحلة إعادة الإعمار، معربا عن ثقة السودان في أن الدول العربية الشقيقة ومؤسسات العمل العربي المشترك لن تدخر جهداً في إنجاحها وتأمين إستعادة قطاعات الدولة السودانية عافيتها وإسهاماتها في المحيط العربي.

وجدد عدوي عزم حكومة السودان توسيع مسارات التعاون الثنائي مع الدول العربية الشقيقة دعماً لمساعي تأمين دور عربي فاعل في إعادة الإعمار والتنمية، مجددا دعوة السودان للشركات العربية للدخول في شراكات ذكية سيما في القطاعات الواعدة والجاهزة من حيث المقومات (كقطاعات النفط والمعادن – برامج التعافي الاقتصادي –برامج إعادة تأهيل الصناعات – برامج تأهيل البنية التحتية – برامج الإستفادة من القيمة المضافة للمنتجات).

* وثيقة الاستثمار في السودان

واستعرض السفير مضمون وثيقة الاستثمار في السودان: الفرص والحوافز الصادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث قدم شرحا حول جهود حكومة السودان ممثلة في وزارة الاستثمار في توفير المزايا والحوافز الاستثمارية لتأمين ايجاد شركاء لمرحلة اعادة تهيئة منظومة الاستثمار تمهيدا لإعادة الإعمار .

وأجاز الاجتماع الوزاري عدد من البنود المتعلقة بتقرير الأمين العام حول نشاط الدورة، وتقرير الاجتماع 61 للاتحادات النوعية المتخصصة وبنود تتعلق بأنشطة الاتحادات النوعية المتخصصة وتقارير لجان المندوبين وعدد من التقارير المرتبطة بالشؤون المالية والإدارية، كذلك عدد من البحوث والدراسات الاقتصادية المرتبطة بمعوقات التجارة البنينية والتنمية المستدامة وأثرها على التنمية المجتمعية، بجانب خطة تفعيل مركز التدريب وتقارير لجان الاقتصاد الأخضر وتنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية.

وأجاز الاجتماع الوزاري طلب السودان ادراج بند لدعم قطاع الاستثمار في إطار إطلاق مرحلة اعادة الإعمار، حيث قرر المجل، الإشادة بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في إطار خططها لإعمار ما خلفته الحرب، والتأكيد على التضامن العربي الكامل مع الدولة السودانية ومؤسساتها الاقتصادية في هذا الصدد.