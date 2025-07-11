محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال توسعة كورنيش المنتزه ويوجه بغلق المحال أسفل عقار آيل للسقوط

أجرى أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة الكورنيش بنطاق حي المنتزه أول، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية استعدادًا لاستقبال موسم الصيف.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الإسكندرية بسرعة تركيب جميع أغطية المطابق والشنايش على رصيف الكورنيش في نطاق مشروع التوسعة، بالإضافة إلى عزل كافة الكابلات الكهربائية، وسرعة تركيب أعمدة الإنارة وإشارات المرور بطول الكورنيش، لافتًا إلى ضرورة استكمال الممشى المخصص للمواطنين على الكورنيش أمام شارع خليل حمادة.

وفي السياق ذاته، استمع المحافظ من القائمين على تنفيذ مشروع التوسعة إلى شرح تفصيلي لمسارات سير السيارات وعدد الحارات في كل اتجاه بعد التوسعة، وأماكن تواجد إشارات المرور.

كما أكد على مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ضرورة مراعاة نظافة الشواطئ، وتوحيد شكل بوابات الدخول، لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وقد كلف المحافظ رئيس الحي بغلق المحال المتواجدة أسفل أحد العقارات الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش، لحين الانتهاء من إزالة العقار بالكامل، حفاظًا على سلامة المارة ورواد المحل.

وجاءت الجولة بحضور نائبة المحافظ، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورئيس حي المنتزه أول، وجميع القيادات التنفيذية المعنية.