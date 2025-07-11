الأوقاف: انطلاق أولى محاضرات معسكر صحح مفاهيمك لأعضاء اتحاد بشبابها بمسجد مصر

انطلقت اليوم أولى محاضرات معسكر "صحح مفاهيمك" الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد مصر لأعضاء اتحاد "بشبابها"، بحضور الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب، والدكتور خالد أبو العز، مدير الأكاديمية، والأستاذ الدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية، وسط مشاركة واسعة من شباب الاتحاد.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المكتب الفني بالوزارة، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا المعسكر، مشيدًا بدور اتحاد "بشبابها" كشريك فاعل في دعم المبادرات التوعوية، وخص بالشكر الدكتور أشرف فهمي، والدكتور خالد أبو العز على جهودهما الملموسة في تنظيم المعسكر، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم بفاعلية في تنمية الوعي وترسيخ القيم البناءة.

وأكد نبوي خلال أن الفكر المتطرف يقوم على الإقصاء واحتكار الحقيقة، في حين أن العمل التطوعي يرسخ لثقافة المشاركة والتكامل والتسامح.

واستشهد نبوي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن قامتِ السَّاعةُ وفي يدِ أحدِكم فسيلةٌ، فإن استطاعَ أن لا تقومَ حتَّى يغرِسَها فليغرِسْها"، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه النبوي يعكس قمة الأمل والإيجابية والبناء حتى في أشد الأزمات.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من شباب الاتحاد، حيث تناولت مداخلاتهم أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، معبرين عن خالص تقديرهم لوزير الأوقاف ولوزير الشباب.

كما أعرب المشاركون عن إعجابهم بما شاهدوه في دار القرآن الكريم من أعمال فنية، وتنظيم متميز يعكس العناية الفائقة بكتاب الله تعالى.