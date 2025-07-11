أمريكا: إخلاء متنزهي جراند كانيون وبلاك كانيون أوف ذا جانيسون جراء حرائق غابات

أدت حرائق غابات إلى إجلاء الزوار والموظفين في متنزهين وطنيين بغرب الولايات المتحدة.

وقال مسئولو متنزه بلاك كانيون أوف ذا جانيسون الوطني، إنه تم صباح أمس الخميس إغلاق المنتزه، الذي يقع على بعد نحو 260 ميلا (418 كيلومترا) جنوب غرب دنفر، بعد أن تسببت صواعق برق في اندلاع حرائق على جانبي المتنزه.

وقد التهمت حرائق الغابات في الجانب الجنوبي مساحة تبلغ 2.5 ميل مربع (6.5 كيلومتر مربع)، دون أن تتم السيطرة على محيطه حتى الآن.

وأوضح مسئولو المتنزه أن الظروف في المنطقة كانت مواتية لاندلاع حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وهبوب رياح عاصفة وجفاف الغطاء النباتي، مضيفا أن حالة الطقس ستظل مصدر قلق اليوم الجمعة.