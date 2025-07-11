اتحاد الناشرين المصريين ينظم ورشة بعنوان: كيف يصبح الذكاء الاصطناعي مساعدك الشخصي؟

تنظم لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين برئاسة نيفين التهامي، رئيس اللجنة التطوير المهني، ومحمد عبد المنعم، الأمين العام. ورشة تدريبية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والنشر: كيف تجعل الذكاء الاصطناعي مساعدك الشخصي".

تُعقد الورشة يوم الإثنين الموافق 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثانية مساءً، وتستمر لمدة 4 ساعات. يقدم الورشة حسام مصطفى إبراهيم، وهو كاتب صحفي ومستشار تدريب معتمد في اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كونه خبير اللغة العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أسس حسام مصطفى مبادرتي "اكتب صح" و"الذكاء الاصطناعي ببساطة"، ولديه 15 إصداراً مطبوعاً.

تتناول الورشة عدة محاور أساسية هى:

* مفهوم وأهمية الذكاء الاصطناعي للناشرين: تعريف الذكاء الاصطناعي وأهميته لكل ناشر.

* تاريخ ومصطلحات الذكاء الاصطناعي: رحلة مبسطة في تاريخ الذكاء الاصطناعي ومصطلحاته الأساسية مثل (ChatGPT، LLM، Midjourney).

* تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النشر:

* كتابة المحتوى التحريري (مقالات، مقدمات روايات، محتوى تسويقي).

* التدقيق والتحرير اللغوي وتقليل وقت المراجعة.

* تخطيط وجدولة خطط النشر والتسويق وإعداد تقارير المبيعات.

* التصميمات والمواد الترويجية.

* تحويل الكتب إلى فيديوهات دعائية (ريلز وإنستاستوري).

* إعداد عروض تقديمية احترافية (Pitch Decks).

* رسم الخرائط الذهنية والتخطيط السردي للروايات.

* أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في النشر والملكية الفكرية.