سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- استهداف مباشر للخيام والمدارس والمنازل في خان يونس وغزة والشمال.. واستشهاد الصحفي أحمد أبو عيشة



واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ116 من عودة الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 105 شهداء ارتقوا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

في جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال قصف الخيام والمنازل في منطقة بطن السمين، على بعد مئات الأمتار من مستشفى ناصر في خان يونس.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف بطائرة بدون طيار إسرائيلية استهدف خيمة بمخيم غيث في مراحي خان يونس، كما يواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في وسط المدينة وأحيائها الشرقية.

وأسفرت الغارات على جنوب القطاع عن استشهاد 28 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي غزة والشمال، ارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حليمة السعدية" في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت منزلًا لعائلة الحواجري ليلًا بمخيم الشاطئ، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة العشرات.

كما واصل جيش الاحتلال قصف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، ما أسفر عن سقوط 20 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أما في وسط القطاع، فأُصيب صباح اليوم الجمعة فلسطيني جراء استهداف الاحتلال للسكان قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

واستُشهد الصحفي أحمد أبو عيشة جراء استهدافه من قبل طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال على باب منزله غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 82 شهيدًا و247 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,762 شهيدًا و137,656 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى الآن 7,200 شهيد و25,615 مصابًا.