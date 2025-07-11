السودان: مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع في إقليم كردفان

قال عاملون بالقطاع الصحي في السودان، اليوم الجمعة، إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تصاعد في إقليم كردفان الواقع وسط السودان، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأفادت شبكة أطباء السودان في بيان بأن قوات تابعة للدعم السريع شنت، مساء أمس الخميس، قصفا مدفعيا على أحياء بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت الشبكة أن القصف استهدف نساء ومسنين.

وأوضحت الشبكة أن "قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين بصواريخ مدفعية موجهة، متعمدة إيقاع قتلى في أحياء مدينة الأبيض التي يقطنها عدد كبير من النازحين والفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع."

وبحسب أحدث تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن القتال في شمال كردفان تسبب في نزوح نحو 700 أسرة في الفترة بين 4 و9 يوليو.