مدّد القضاء الأرميني فترة حجز رجل الأعمال الأرميني الروسي صاموئيل كارابيتيان، لمدة ثلاثين يوما إضافيا، بحسب ما أفاد به محاميه آرام فاردفانيان في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء.



وأوضح فاردفانيان للصحفيين أن "المحكمة استجابت جزئيا لطلب الادعاء العام، وقرّرت تمديد فترة التوقيف الاحتياطي لمدة 30 يوما".



وكان مجلس حماية حقوق كارابيتيان قد أعلن في 18 أغسطس الماضي أن فريق الدفاع عنه قدّم طعنا أمام محكمة الاستئناف ضد قرار تمديد اعتقاله، وذلك بعد أن كانت محكمة مكافحة الفساد في أرمينيا قد مدّدت في 15 من الشهر نفسه فترة احتجازه الاحتياطي لمدة شهرين.

يذكر أنه في 18 يونيو الماضي، قام عناصر المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية الأرمينية، باعتقال رئيس ومؤسس مجموعة شركات تاشير، صاموئيل كارابيتيان. وتم اتهامه بالدعوة علنا للاستيلاء على السلطة في أرمينيا.

وجاء اعتقال كارابيتيان، بعد أن أعلن وقوفه إلى جانب الكنيسة الرسولية الأرمنية التي انتقدها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشدة.

وأثار اعتقال كارابيتيان استياء واسعا لدى الأوساط الشعبية والسياسية، التي اتهمت باشينان باستخدام نفوذه في ملاحقة معارضيه.

ويُعد كارابيتيان من أبرز رجال الأعمال الأرمن في الخارج، إذ يموّل عبر مؤسسة "تاشير" الخيرية مشاريع واسعة في مجالات الحفاظ على التراث التاريخي وترميم الكنائس، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الرياضة والثقافة والفنون، وتنفيذ برامج اجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.