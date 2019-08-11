قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستمر غدًا الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، ويكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا لطيف ليلا.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

الإسكندرية 21 32

مطروح 20 32

بورسعيد 25 32

الإسماعيلية 22 37

العريش 25 34

شرم الشيخ 27 37

المنيا 25 39

أسوان 27 42