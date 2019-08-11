«الوزراء»: إجمالي عدد الحجاج المصريين هذا العام 70 ألفا و531 حاجا

قال اللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بغرفة عمليات مجلس الوزراء، إن الغرفة معنية بمتابعة الأحداث على المستوى القومي، ومنوط بها متابعة حدثين رئيسين في هذه الفترة وهما الحج، من خلال التنسيق المستمر مع البعثة المصرية، واستقرار الأحوال اليومية للمواطن المصري.

وأضاف في تصريحات لفضائية «دي إم سي» اليوم الأحد، أن الغرفة على تواصل دائما مع البعثة المصرية للحج الموجودة بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الغرفة تتابع عملية الحج منذ إرسال الحجاج للمملكة، وعودة أول فوج في 27 أغسطس المقبل.

وأوضح أن عدد الحجاج المصريين هذا العام 70 ألفا و531 حاجا بجميع البعثات، مضيفًا أن موسم الحج مر هذا العام بدون أي مشاكل أو معوقات.