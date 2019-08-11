الممبار من الأكلات التي يكثُر تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولذلك تبحث الكثير من السيدات، عن طريقة سهلة وسريعة لتنظيفه وإزالة الرائحة الكريهة منه، لذا نقدم لهن طريقة يمكن استخدامها لن تستغرق إلا دقائق.

تنظيف الممبار باستخدام الكربونات:

• الأدوات:

"ماء - خل - محلول بيكربونات الصوديوم - ملح - ليمون"

• الخطوات:

1-احضري وعاء وضعي فيه الماء حتى نصفه مع 2 ملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة بيكربونات وملعقة كبيرة ملح.

2- ضعي الممبار بعد إزالة محتوياته الداخلية، في الوعاء واتركيه لمدة نصف ساعة، ومن ثم يتم إخراجه وإزالة الدهون من عليه باستخدام سكين لكن يجب التعامل معه برفق حتى لا يتقطع.

3- بعد الانتهاء من ذلك، ضعي عصير ليمونة على الممبار واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بالماء فور انتهاء الوقت وسيكون جاهز للطهي.