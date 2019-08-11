خريطة حفلات نجوم الطرب في عيد الأضحى

عمرو دياب فى العلمين الجديدة.. وتامر حسنى فى عمان.. ونانسى عجرم فى دبى



يشهد موسم عيد الأضحى، إقامة العديد من الحفلات الغنائية فى مصر والعالم العربى، وكانت المفارقة أن معظم الحفلات فى الساحل الشمالى، ربما هربا من حرارة الطقس فى القاهرة، أو باعتبارها جزءا من برنامج الأسر فى إجازة الصيف.



الهضبة عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة 16 أغسطس الحالى، بمدينة العلمين الجديدة فى الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أغانى ألبومه الجديد «أنا غير».



كما اختار الفنان تامر حسنى، إحياء حفل العيد فى سلطنة عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الحالى، ضمن مهرجان صلالة السياحى على مسرح المروج، كما يحيى حفلا غنائيا آخر الجمعة 30 أغسطس الحالى، بمدينة العلمين الجديدة.

أما الفنان رامى صبرى، يتوجه إلى مدينة بورسعيد، لإحياء حفل غنائى رابع أيام العيد الموافق الأربعاء 14 أغسطس.



وتحيى المطربة اللبنانية إليسا حفلا ضخما يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل ضمن فاعليات مهرجان بنزرت الدولى التونسى، بعد فترة غياب عن الغناء فى تونس.



الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، احتفلت بالعيد مع جمهورها فى السويد، ضمن فاعليات مهرجان جوتنبرج الثقافى الدولى، أمس السبت 10 أغسطس، أما الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فأعلنت استعدادها لإحياء حفل غنائى بأحد المراكز التجارية فى مدينة دبى، وذلك يوم الخميس المقبل 15 أغسطس الحالى.



وتقدم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلين غنائيين، الأول 15 أغسطس فى مهرجان زحلة، وفى اليوم التالى تقدم حفلا آخر ضمن مهرجان أهمج، أما الفنانة السورية أصالة فتستعد لإحياء حفل غنائى فى لندن فى ثالث أيام العيد 13 أغسطس، ويشاركها فى الحفل الفنان العراقى ماجد المهندس.

ويلتقى الفنان اللبنانى راغب علامة، بجاليته العربية فى اليونان، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، كما يستعد لإحياء حفل غنائى فى قرية غوسطا بلبنان، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس.



كما يستعد عاصى الحلانى، لإحياء حفل غنائى فى لندن غدا 12 أغسطس، وفى 17 أغسطس يقيم «الحلانى» حفلا على المسرح الرومانى فى تونس على هامش فاعليات الدورة الـ55 من مهرجان قرطاج الدولى.



كما تحيى الفنانة نجوى كرم، حفلين غنائيين ضمن حفلات العيد، الأول يوم 14 أغسطس بقلعة كنعان وادى النصارى بسوريا، والثانى بمهرجان الفحيص، بالأردن يوم الجمعة 16 أغسطس القادم، على المسرح الرئيسى.



فيما يواصل الفنان التونسى صابر الرباعى، تقديم جولته الفنية فى تونس، ونشر عبر حسابه بموقع «تويتر» مقطع فيديو كشف من خلاله مواعيد حفلاته الغنائية، والتى كان عددها 12 حفلة، وبدأت من 23 يوليو وتنتهى 20 أغسطس، ويتزامن مع موسم حفلات عيد الأضحى الحفلات الآتية وهى: «أمس 10 أغسطس فى دقة، و13 أغسطس بطبرقة، و15 أغسطس فى سوسة، ويقدم «الرباعى حفل ختام مهرجان «ببنزت» الدولى الـ46 يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس فى بنزرت، ويختتم الجولة بحفل يوم 20 أغسطس ضمن مهرجان قرطاج.



وتحيى النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 13 أغسطس الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، والحفل مقرر إقامته على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحية ضمن موسم السودة الأول بعسير.



والفنان اللبنانى مروان خورى، يقيم مجموعة من الحفلات الغنائية خلال شهر أغسطس، فبعد أن افتتح مهرجان الفحيص أمس فى الأردن، يحيى حفلا آخرفى مدينة «كارثاج» بقرطاج يوم 13 أغسطس الحالى، ويليه حفل يوم 14 من نفس الشهر فى مدينة الحمامات، ثم يوم 16 فى مدينة بنزرت، وآخر حفلاته فى الجولة، يوم 17 فى مدينة سوسة.



ويشارك الفنان وائل جسار، ضمن احتفالات عيد الأضحى، بحفل غنائى فى رابع أيام العيد الموافق 14 أغسطس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى البحرين، ويحيى الفنان اللبنانى زياد برجى، حفلا غنائيا فى لبنان، غدا الإثنين 12 أغسطس.



الفنان الفلسطينى محمد عساف، أعلن عن إحيائه أول حفل غنائى له فى العراق، 14 أغسطس، بالتزامن مع عيد الأضحى، فى أحد النادى بالعاصمة بغداد، وفى سوريا يحيى الفنان اللبنانى ملحم زين، حفلا كبيرا يوم 14 أغسطس الموافق رابع أيام العيد الأضحى.



ويشارك الفنان أدهم سليمان، بحفلتين غنائيتين ضمن حفلات عيد الأضحى، الحفل الأول ثانى أيام العيد 12 أغسطس فى مدينة أسيوط، والثانى يوم 16أغسطس بالاسكندرية.



ويشارك الفنان ساموزين، فى موسم حفلات العيد بحفل فى سوريا، فى ثانى أيام العيد 12 أغسطس، ثم يسافر بعدها إلى الأردن ليقدم حفل غنائى هناك 16 أغسطس، وتقدم الفنانة ساندى حفل غنائى، فى رابع أيام عيد الأضحى الموافق 14 أغسطس، بنادى الرواد بالعاشر من رمضان.

فرقة «بلاك تيما» تقيم حفل غنائى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، على مسرح النهر فى ساقية الصاوى.



وقرر الفنان الشعبى حكيم، الاحتفال بالعيد مع جمهوره فى مصر وتحديدا بالساحل الشمالى، ويقام الحفل فى تالث أيام العيد، وبالساحل الشمالى أيضا يحيى الفنان الشعبى محمود الليثى والمطربة بوسى حفلا يوم الأثنين الموافق ثانى أيام عيد الأضحى.



كما يستعد الفنان الشعبى سعد الصغيرلإحياء حفل غنائى، يوم الثلاثاء المقبل فى الساحل الشمالى، وسيقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، فيما يحيى الفنان مصطفى حجاج حفلا على مسرح ناى الصيد القطامية، يوم الخميس 15 أغسطس.



وعلى هامش حفلات العيد، أحيا الفنان اللبنانى يورى مرقدى، حفلا غنائيا الخميس الماضى، وذلك داخل أحد القرى السياحية فى الساحل الشمالى.