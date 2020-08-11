وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: لاكتمال وقوة مؤسسات الدولة

أدلى فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بصوته، اليوم الثلاثاء، في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الدمرداش التابعة لقسم الوايلي بمحافظة القاهرة.

ودعا وكيل الأزهر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ الحالية التي تجرى اليوم وغدا، لأن ذلك واجب وطني على كل مصري من أجل العمل على اكتمال وقوة مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.

وأضاف أن المشاركة الإيجابية للمواطنين لا تتطلب فقط الذهاب للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ولكن تتطلب أيضا اختيار المرشح الأفضل والقادر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن عملية الاختيار أمانة، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، كما أنها سوف تثبت للعالم كله أن الشعب المصري قادر على تحقيق من يتطلع إليه من تنمية وتقدم على كافة الأصعدة.

وكانت قد انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة.