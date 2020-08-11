«جونز هوبكنز»: 49 ألفا و536 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 ملايين و94 ألفا و400 حالة عقب تسجيل 49 ألفا و536 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 163 ألفا و463 حالة، عقب تسجيل 525 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.