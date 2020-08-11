مدحت صالح على مسرح النافورة بالأوبرا الخميس المقبل

يهدي النجم مدحت صالح جمهوره، باقة من أجمل أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني، خلال حفله المقام في الثامنة مساء الخميس 13 أغسطس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

يأتي الحفل بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، ويغني صالح عدة أغنيات، منها "أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، يا جريد النخل العالي" وغيرها، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

وأكد صالح سعادته باستقبال جمهوره في دار الأوبرا بعد عودة الروح للأنشطة الإبداعية، مؤكدًا أن مسرح النافورة يعد إنجازًا جديدًا يثري دنيا الثقافة والفنون في مصر.