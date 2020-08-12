جو بايدن يختار كمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس

اختار جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.