 جو بايدن يختار كمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جو بايدن يختار كمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس

جو بايدن
جو بايدن
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 10:53 م

اختار جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.


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