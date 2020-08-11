قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العمل انتظم بانتخابات مجلس الشيوخ في كل اللجان الفرعية، منذ التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى انتظام الناخبين أمام اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر في اليوم الأول للعرس الديمقراطي، حسب وصفه.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لفضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن غرفة عمليات الهيئة برئاسة الجهاز التنفيذي لم تتلقَ شكاوى تؤثر في سير العملية الانتخابية حتى الآن، لافتًا إلى تخصيص رقم ساخن لتلقي الشكاوى.

وناشد المواطنين النزول بكثافة والإدلاء بأصواتهم، ذاكرًا أن نص قانون مباشرة الحياة السياسية يلزم الهيئة تحرير محضر بحق النائب المتخلف، بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه على كل المتخلفين والمتقاعسين عن الإدلاء بأصواتهم دون عذر.

ولفت رئيس الوطنية للانتخابات إلى عقد اتفاق بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان لتوفير سيارة إسعاف مزودة بأطقم طبية، موضحًا أن الأطقم الطبية تتوجه إلى اللجان الفرعية حال رصد أي مشكلة.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.