اللجنة المشرفة بالإسكندرية: استخدام صناديق اقتراع شفافة لحيدة انتخابات الشيوخ

توجه الناخبون بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، إن عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ويحق لهم المشاركة في التصويت بالمحافظة يبلغ 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبين، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 727 لجنة موزعة على 395 مقرا انتخابيا بـ18 قسم شرطة.

وأكد المشد -في تصريح له- اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال عملية الاقتراع، وتطهير كل اللجان وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم، مع إلزام الناخبين وجميع القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد المكاني بين الناخبين، ووضع علامات إرشادية للوقوف عليها داخل وخارج اللجان حرصا على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ستظل منعقدة 24 ساعة منذ بدء الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها وتيسير العملية الانتخابية، مشيرا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة، والحبر الفوسفوري لضمان حيدة الانتخابات التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

من جهته، أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، انعقاد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وأخرى بجميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لاستقبال كافة البلاغات من الناخبين ورصد أية مخالفات أو شكاوى والإسراع في حلها.

ووجه محافظ الاسكندرية رؤساء ومسئولي الأحياء بالتواجد ميدانيا، لمراجعة موقف النظافة وإزالة المخلفات والإشغالات حول لجان الاقتراع وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.

وكلف شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع بالإضافة إلى فرق متنقلة ، والعمل على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربي عن اللجان الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة وقوع أي حدث عرضي ، ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة ، مع قيام شركات المرافق (الصرف الصحي والغاز والاتصالات) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.

وأشار المحافظ إلى قيام مرفق الإسعاف بتجهيز عدد 65 سيارة إسعاف موزعة على 56 تمركزا و13 سيارة مخصصة لنقل حالات الإصابة وتوفير إسعاف احتياطي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة مع الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الطبية.

وأكد علي رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بعدد 20 مستشفى موزعة بنطاق المحافظة مع توفير عدد من الأسره اللازمة لمواجهة أي طاريء ، وقيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الإسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.

وقال المحافظ إنه تم عمل مظلات وإعداد أماكن انتظار داخل وخارج اللجان الانتخابية لراحة الناخبين وكبار السن مع توفير عدد من الكراسي المتحركة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الإسكندرية تضم لجنة عامة مقرها استاد الإسكندرية و395 مقرا انتخابيا، تتواجد داخل 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، و6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، و4 مواقع تابعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة و4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب، و3 مواقع تابعة للمحافظة ( حي الجمرك - مديرية الإسكان - المخازن العامة)، بالإضافة إلى موقع تابع لمديرية الأوقاف "معسكر أبو بكر الصديق".

ودعمت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، جميع خطوط نقل الركاب التي تخدم كافة مناطق المدينة، للتيسير على الناخبين وتسهيل وصولهم لمقار اللجان.

وقام ضباط وأفراد مديرية أمن الإسكندرية بجميع القطاعات والأقسام، بالانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتعزيز الأقوال الأمنية والخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

كما تم الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، مع مراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على راحة وتأمين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات بالإسكندرية يبلغ 66 مرشحا فرديا، يتنافسون على 7 مقاعد، تمثل الدائرة رقم 25 ومقرها محافظة الإسكندرية، وقائمة (حزبية - ائتلافية) واحدة،تمثل الدائرة الرابعة، وتضم قطاع غرب الدلتا، وهي محافظات: الإسكندرية (7 مقاعد)، والبحيرة (7 مقاعد)، ومطروح (مقعد واحد)، ويتطلب نجاح القائمة الحصول على 5% من إجمالي أصوات الناخبين.