بافاريا الألمانية تطبق اختبارا إجباريا للكشف عن كورونا على عمال الحصاد

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية، عن تطبيق اختبار إجباري للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة لعمال الحصاد و العمال الموسميين في المزارع.

وقالت ميلاني هومل، وزيرة الصحة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة للمزارع التي يعمل بها أكثر من عشرة أشخاص، لن يتم السماح من الآن سوى بتعيين الأشخاص الذين يقدمون نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا".

وأضافت الوزيرة: "نسعى بهذا إلى تجنب نشوء مناطق بؤر إقليمية وحماية المزارع من أي إغلاق محتمل".

وكان مجلس وزراء ولاية بافاريا قد قرر هذا الإجراء خلال جلسة طارئة أمس الاثنين، وذكرت الوزيرة أن الهدف هو "عدم ظهور بؤر تفش في المزارع".

وسيتعين على المزارع أن تخطر السلطات الإدارية بأسماء عمال الحصاد والعمال الموسميين قبل 14 يوما من التوظيف، وأن يكون الإخطار متضمنا مكان إقامتهم ونوع ومدة الوظيفة بالإضافة إلى بيانات الاتصال الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن الأشخاص المزمع تعيينهم عليهم الخضوع لإجراء اختبار الكشف عن كورونا في حال عدم تمكنهم من تقديم شهادة لا تزيد مدتها عن 48 ساعة تفيد بعدم إصابتهم بالفيروس.

وأضاف أن على المزرعة فصل العاملين المزمع تعيينهم، عن زملائهم إلى حين تقديم هذه الشهادة أو ظهور نتيجة الاختبار، وسيتم معاقبة المخالفين بغرامة تصل قيمتها إلى 25 ألف يورو.

كان تفش لوباء كورونا قد ظهر في مزرعة للخضروات في مامينج نهاية يوليو الماضي، وقد أظهرت سلسلة من الفحوص سرعة وتيرة ارتفاع أعداد الإصابات هناك، الأمر الذي جعل حكومة الولاية تقوم بالتفتيش على الالتزام بقواعد الحماية والنظافة الصحية في المزارع.