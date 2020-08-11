الرئيس اللبناني يتلقى برقيات تضامن من الأمم المتحدة وتعزية من النرويج وغينيا

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، برقيات تضامن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتعزية من ملك النرويج هارولد الخامس، ورئيس جمهورية غينيا بيساو الجنرال أومارو سيسوكو أمبالو، لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش للرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تضامن المنظمة الدولية ودعمها الكامل لتوفير ما يلزم لمواجهة هذه الكارثة، وللتنسيق بين مختلف الدول في هذا المجال.

كان انفجار هائل، وقع في مستودع لنترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري، وخلف 165 قتيلًا ونحو 6000 مصاب، ودمارًا هائلًا في المرفأ وأضرارًا في عدد كبير من المباني، مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب استقالتها على خلفية الانفجار، ومازال البحث جاريا بين الانقاض عن مفقودين.