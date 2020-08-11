 الرئيس اللبناني يتلقى برقيات تضامن من الأمم المتحدة وتعزية من النرويج وغينيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 6:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الرئيس اللبناني يتلقى برقيات تضامن من الأمم المتحدة وتعزية من النرويج وغينيا

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 6:22 م

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، برقيات تضامن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتعزية من ملك النرويج هارولد الخامس، ورئيس جمهورية غينيا بيساو الجنرال أومارو سيسوكو أمبالو، لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش للرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تضامن المنظمة الدولية ودعمها الكامل لتوفير ما يلزم لمواجهة هذه الكارثة، وللتنسيق بين مختلف الدول في هذا المجال.

كان انفجار هائل، وقع في مستودع لنترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري، وخلف 165 قتيلًا ونحو 6000 مصاب، ودمارًا هائلًا في المرفأ وأضرارًا في عدد كبير من المباني، مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب استقالتها على خلفية الانفجار، ومازال البحث جاريا بين الانقاض عن مفقودين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك