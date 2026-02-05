تفكيك عصابة رومانية أجبرت ضحاياها على التسول في شوارع أثينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فككت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في الشرطة اليونانية، بالتنسيق مع تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عصابة رومانية للاتجار بالبشر والتي استغلت الفقراء بإجبارهم على التسول في شوارع أثينا.

وذكرت صحيفة كاثيمريني اليونانية، أن السلطات اعتقلت ثلاثة أفراد يعتقد أنهم زعماء العصابة وحددت هويات سبعة مواطنين رومانيين يعتقد أنهم متورطون في العملية.

وقالت الشرطة اليونانية، في إعلان، إن العصابة استهدفت 12 رومانيا آخرين منذ 2021 ، حيث جرى استدراجهم إلى اليونان بناء على وعود كاذبة بوظائف ذات أجور مرتفعة في أعمال البناء أوالمصانع.

وبمجرد الوصول إلى أثينا، جرى وضع الضحايا -الذين غالبا ما كان يتم اختيارهم لفقرهم الشديد أو صلاتهم الاجتماعية المحدودة- في شقق مكتظة وتجريدهم من وثائق هوياتهم.

واستخدم تجار البشر التهديدات والديون الملفقة للسيطرة عليهم وإجبار الضحايا على التسول لساعات طويلة في التقاطعات التي تعج بالحركة وإشارات المرور عبر منطقة أتيكا.

وقام ماى يسمى بـ"مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوناني" بمصادرة أكثر من 4800 يورو نقدا وإيصالات تحويل نقود ودفاتر تحتوي على تفاصيل أنشطة الجماعة.

ويخضع الضحايا الاثنى عشر حاليا لرعاية منظمات متخصصة غير حكومية.