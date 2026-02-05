حريق كبير في مركز أبحاث بمدينة دارمشتات الألمانية

اندلع حريق كبير في موقع مركز أبحاث بمدينة دارمشتات الألمانية.

وأعلنت فرقة الإطفاء، اليوم الخميس، أن عمليات الإطفاء في مركز "جي إس آي هيلمهولتس" لأبحاث الأيونات الثقيلة مستمرة منذ صباح اليوم.

وأوضحت الفرقة، أن الحريق اندلع في محطة تحويل كهرباء، مشيرة إلى أن أسباب اندلاعه وتداعياته المحتملة، إضافة إلى آثار عمليات الإطفاء، لا تزال غير معروفة حتى الآن.

ومن المنتظر إعلان مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

وتم تحذير السكان من الغازات الناتجة عن الحريق، مع مطالبتهم بإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف أنظمة التهوية والتكييف.

ويقع مركز "جي إس آي هيلمهولتس" لأبحاث الأيونات الثقيلة في حي فيكسهاوزن بمدينة دارمشتات، ويعرف بمنشأة مسرعات الأيونات التي تستخدم في تجارب تهدف إلى دراسة تركيب المادة وتطور الكون.