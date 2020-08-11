مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل انخفاضا قياسيا في حالات الإصابة بكورونا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض قياسي في الحالات الجديدة لفيروس (كوفيد-19)، حيث أبلغ مسؤولو الصحة بالمقاطعة عن 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم بانخفاض كبير عن 115 حالة مؤكدة يوم أمس الاثنين و79 حالة يوم الأحد.

وغردت وزيرة الصحة في المقاطعة، كريستين إليوت، صباح الثلاثاء قائلة إن إدارة الصحة العامة في تورونتو أزالت 21 حالة من قاعدة بياناتها كانت مكررة ومدرجة.

وجاء في تغريدة إليوت: "مع شفاء 75 حالة أخرى، ما زلنا نرى انخفاضا مستمرا في عدد الحالات النشطة في المقاطعة".

وعالجت المقاطعة 21581 اختبارا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو تراجع ملحوظ عن 28 ألف اختبار تم الانتهاء منها يوم السبت الماضي. وأكثر من 70 في المائة من الإصابات الجديدة تشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

ولم تسجل المقاطعة أي حالات وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.