تحصين 65 ألف من الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكل مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه، وصل إلى 64 ألفا و919 رأساً، بواقع "57 ألفا و219 من الأبقار و7197 من الجاموس، و503 من الأغنام والماعز".

فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد جميع جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كل مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.