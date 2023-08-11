عباس وهنية يؤكدان على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية للإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن الاتصال يأتي استمرارا لجهود واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين بمصر أواخر شهر يوليو وبدعوة خاصة من عباس.

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية للإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن الاتصال يأتي استمرارا لجهود واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين بمصر أواخر شهر يوليو وبدعوة خاصة من عباس.