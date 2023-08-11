ألكاراز يقلب الطاولة على هوركاتش في بطولة كندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، إلى ربع نهائي بطولة كندا المفتوحة بعد تغلبه على البولندي هوبيرت هوركاتش.

وبعد خسارته أول مجموعة 3-6، انتفض ألكاراز، المرشح الأول للفوز باللقب، أمام هوركاتش وتغلب عليه بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 3-6 و7-6 (7-2) و7-6 (7-3) في ساعتين و38 دقيقة.

وحقق ألكاراز الذي فاز بآخر بطولتين خاضهما (كوينز وويمبلدون) انتصاره الـ14 على التوالي، ليفوز في 49 مباراة مقابل 4 هزائم في 2023 وحصد 6 ألقاب.

ويواجه ألكاراز في ربع النهائي الأمريكي تومي بول، المصنف 14 عالميا والمرشح الـ12 للقب، والذي تغلب في دور الـ16 على مواطنه ماركوس جيرون بواقع 6-3 و6-2 في ساعة و32 دقيقة.

ميدفيديف يطيح بموزيتي

وبلغ ربع النهائي أيضا الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالميا والمرشح الثاني للقب، بعدما أطاح بالإيطالي لورينسو موزيتي بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و33 دقيقة.

ويلتقي ميدفيديف في ربع النهائي بالأسترالي أليكس دو مينور، المصنف 18 عالميا، الذي أطاح في ثمن النهائي بالأمريكي تيلور فريتز، بواقع 7-6 (9-7) و4-6 و6-1 في ساعتين و26 دقيقة.

مونفيس يصعق تسيتسيباسن

وواصل الفرنسي جايل مونفيس، المصنف 276 عالميا، التقدم في البطولة بعدما فجر مفاجأة وأطاح باليوناني ستيفانوس تسيتسيباسن المصنف الرابع عالميا في الدور السابق.

وضرب مونفيس موعدا مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثامن عالميا والمرشح السابع للقب، والذي تأهل لدور الثمانية بعد انسحاب منافسه البريطاني آندي موراي للإصابة قبل بدء اللقاء.

وبلغ الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش، المصنف 37 عالميا، ربع النهائي بعدما تجاوز النرويجي كاسبر رود بنتيجة 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-4)، بعد مباراة استمرت 3 ساعات و5 دقائق.

وسيواجه دافيدوفيتش في ربع النهائي الأمريكي ماكينزي ماكدونالد، المصنف 59 عالميا، الذي فاز 6-3 و6-3 على الكندي المخضرم ميلوس راونيتش في لقاء استغرق ساعة و9 دقائق.