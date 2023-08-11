كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال أكتوبر المقبل، وذلك عقب إقرار التشكيل الجديد للجنة الوطنية العليا للانتخابات بالتزامن مع انتهاء مدة استحقاق رئاسة المستشار وليد حمزة في السابع من أكتوبر.

وأعلن خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن إجراء الاستحقاق الرئاسي والإعلان من اسم المرشح الفائز قبل الرابع عشر من يناير العام المقبل، وذلك قبيل انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات المقرر خلال النصف الثاني من يناير.

وأشار إلى حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية مطلع أبريل بالتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس السيسي في الثاني من أبريل، مضيفا: «بعد تشكيل اللجنة الجديدة بأيام قليلة اللجنة؛ ستكون مدعوة لتحديد موعد الانتخابات؛ لأن الانتخابات لازم تنتهي قبل 14 يناير، بسبب انتهاء الإشراف القضائي في النصف الثاني من يناير؛ خلاص لن يكون هناك إشراف قضائي».

ووجه رسالة إلى الشعب المصري بهذا الصدد، قائلا: «المصريون مطالبون أن يكونوا طرفا فاعلا حافظوا على بلدكم، اختلفوا مع النظام قولوا: عايزين نغير الحكومة، محدش قال لا اتخانق زي ما أنت عايز مع النظام؛ لكن إياك أن تسمح بالتشكيك في مؤسسات الدولة هذا خط أحمر، إياك أن تردد شائعة أو أكذوبة؛ هدفها خلخلة المجتمع يوم لا يفيد الندم»، حسب تعبيره.

وأكد «بكري» أن الشعب المصري بمختلف طبقاته وفئاته يدرك أهمية المرحلة الراهنة، قائلا: «شعبنا فاهم، اللي قاعدين على المصطبة والله العظيم فاهمين أكثر من النخب والوجوه الكالحة التي نراها تقول كلمتين وترفع التليفون بعدها لسيدهم في لندن أو تل أبيب».