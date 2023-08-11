تقارير : جيراسي مستمر مع شتوتجارت الألماني

ذكرت تقارير إخبارية ألمانية، أن المهاجم سيرهو جيراسي من الممكن أن يستمر مع فريق شتوتجارت الألماني، عقب انتهاء مدة صلاحية الشرط الجزائي في عقده.

وأضافت التقارير أن جيراشي كان بإمكانه الرحيل مقابل مبلغ مالي قيل إنه يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون يورو (5ر16 إلى 22 مليون دولار) حتى منتصف ليل أمس الخميس.

ووفقا للتقارير فإن أي نادي يريد الحصول على خدماته، قبل نهاية عقده في عام 2026، سيضطر للتفاوض مع النادي بشأن قيمة الصفقة بداية من الآن.

وذكرت عدة تقارير أن عددا من الأندية المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز أبدت اهتمامها بضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، ولكن سيبستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، قال أمس، إنه متفائل ببقاء جيراسي.

ويبدأ شتوتجارت موسمه بعد غد السبت بمواجهة فريق بالينجين، المنافس بالدرجة الرابعة، في الدور الأول بكأس ألمانيا.

ويبدأ الفريق مشواره في الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدها بأسبوع بمواجهة بوخوم.