إصابة عسكريين أمريكيين وأفراد من قوات التحالف في هجوم على قاعدة أمريكية بسوريا

قال مسؤول أمريكي في تصريح لـ"رويترز" إن عددا من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة "خراب الجير" التابعة للتحالف بريف الحسكة شرقي سوريا.



وأفادت وكالة "رويترز" بأنه في البداية لم يسفر الهجوم بطائرة بدون طيار عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين، لكن مراجعة أكثر تعمقا وجدت أن بعض العسكريين أصيبوا بجروح طفيفة بما في ذلك استنشاق الدخان، ونقل بعضهم إلى مكان آخر.



وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإصابات ليست خطيرة، لكن بعض الأفراد يخضعون للفحص أيضا بحثا عن إصابات دماغية.

وأضاف أن عدة جنود تم نقلهم إلى موقع مختلف لإجراء مزيد من التقييمات.

وصرح المصدر ذاته بأنه لم تتبن الهجوم أي جهة.

والهجوم هو الثاني ضد القوات الأمريكية في الأيام الأخيرة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وجاءت الإصابات الناجمة عن الهجوم بطائرة بدون طيار في أعقاب هجوم صاروخي يوم الاثنين أدى إلى إصابة خمسة أفراد أمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق.

وتأتي أنباء الإصابات الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه منطقة الشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من الهجمات من قبل إيران وحزب الله وغيرهما من الجماعات المسلحة عقب اغتيال إسماعيل هنية الزعيم السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران في الحادي والثلاثين من يوليو، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من جانب إيران ضد إسرائيل.

كما أثار اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على بيروت مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.