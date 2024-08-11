إطلاق مبادرة سفراء التكنولوجيا بجامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا اليوم الأحد فعالية إطلاق مبادرة "سفراء التكنولوجيا"، التي تنظمها وزارة الاتصالات بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والعقيد محمود عربين، مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بالغربية، والمهندس مصطفى الصواف، المسؤول التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" الرقمية بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين بمبادرة حياة كريمة والطلاب.

استهل الدكتور محمد حسين كلمته بالإشارة إلى أن إطلاق مبادرة "سفراء التكنولوجيا" يأتي استمرارًا للإنجازات العظيمة التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد على دور الجامعة في دعم المبادرة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق العديد من النجاحات من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات وإطلاق القوافل الطبية التي تجاوز عددها 1200 قافلة خلال الأربع سنوات الماضية، قدمت خدماتها لقرابة مليون مواطن مستفيد. ووجه شكره للدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على أهمية مبادرة "سفراء التكنولوجيا" لدورها في إكساب شباب الجامعات مهارات الثورة الصناعية الرابعة، مثل التعامل مع البيانات والمعرفة، وإعداد جيل من الشباب قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهل لمجتمع مصر الرقمية. ووجه الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمؤسسة على رعايتهم ودعمهم لهذه المبادرة. وأعرب الدكتور محمد حسين خلال كلمته عن خالص التهنئة لأبطال مصر من الشباب الحاصلين على ميداليات أولمبية في باريس 2024، مؤكداً أن ذلك يعكس أن شباب الوطن هم عماد المستقبل والأمل في بناء جمهوريتنا الجديدة.

من جانبه، تقدم العقيد محمود عربين بخالص الشكر والتقدير لجامعة طنطا على الجهود المبذولة والدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في شراكتها مع مؤسسة "حياة كريمة"، التي تؤكد على التزام الجامعة بخدمة المجتمع والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

وأشاد بجهود الجامعة في نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعة من خلال الندوات والأنشطة والفعاليات التي تنظمها مع المؤسسة، موضحًا أن هدف المبادرة هو محو الأمية الرقمية وتقديم دورات تأهيلية للمتطوعين وخريجي وطلاب الجامعات عن تكنولوجيا المعلومات، استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة في تنمية الإنسان المصري وتطوير مهاراته الإلكترونية والرقمية.

كما قدم المهندس مصطفى الصواف ورشة عمل حول المبادرة، موضحًا الهدف منها ومحاور العمل الخاصة بها ومميزات المشاركة، وكيفية التقديم، والخطة الزمنية للعمل، وطبيعة الدراسة، والمحتوى التدريبي الذي يتم تقديمه للطلاب، والشروط اللازمة للحصول على شهادات رسمية بإتمام التدريب والمشاركة في المبادرة.