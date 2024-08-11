إصابة شخصين بجروح حرجة ومتوسطة في عملية إطلاق نار من سيارة في غور الأردن

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنين أحدهما بحالة حرجة، في عملية إطلاق نار نفذت بعد ظهر اليوم الأحد، من مركبة مارة على شارع رقم 90 في منطقة غور الأردن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار من سيارة عابرة في منطقة تقاطع «محولا» وهي مستوطنة، تقع جنوب مدينة بيسان شمال الأغوار.

وبعد أن أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة الخطورة، قالت إنه تم العثور على مصاب بحالة حرجة قرب موقع إطلاق النار.

من جانبه، أفاد مراسل قناة «العربي» بانسحاب منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار بعد إصابة مستوطن بجروح خطرة.



